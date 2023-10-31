Artvin'de aranan 51 kişi yakalandı

Artvin'de düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 51 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 23-27 Ekim'de "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek, hırsızlık ve yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 51 kişiyi yakaladı.

Bu kişilerden hakimliklere sevk edilen 14'ü tutuklandı.