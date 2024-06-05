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Artvin'de alabora olan gezi teknesinden 5 kişi kurtarıldı

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Artvin'de Borçka Baraj Gölü'nde alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı. Jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve kazazedeler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Artvin'de alabora olan gezi teknesinden göle düşen ve boğulma tehlikesi geçiren 5 kişi kurtarıldı.

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Mete ve Ebru O, Talih ve Gözde Ç. ile Ümit Y'yi sudan çıkarttı.

Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma İtfaiye Borçka Artvin AFAD Kaza Yaşam Güncel Haberler

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