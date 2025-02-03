Artvin'de AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Artvin'de, AK Parti İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kongre ve Kültür Merkezi'nde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin illerdeki kongre süreçlerine ilişkin hitabı dinletildi.

Tek listeyle gidilen kongrede Dilek Alkan başkanlığa seçilerek Sonnur Şahin'den İl Kadın Kolları Başkanlığını devraldı.

AK Parti Artvin İl Başkanı Fatih Tahtalı, kongrede yaptığı konuşmada, kongrelerin, bayrak devir teslim töreninin yanı sıra bir kucaklaşamaya vesile olduğunu söyledi.

Görevi teslim eden Sonnur Şahin ile pandemi ve sonrasında, 6 Şubat depremlerinde birlikte aktif olarak çalıştıklarını anlatan Tahtalı, şöyle devam etti:

"Siyasetin zarafetle, nezaketle yapıldığını AK Parti Artvin kadınları herkese gösterdi. Yeni Kadın Kolları Başkanımız Dilek Alkan, Artvin'de daha önce il başkanlığı yapan deneyimli bir siyasetçi ve hizmet insanı. Ben kendisine görevinde başarılar diliyorum. İnandığımız ve hizmet ettiğimiz dava ve siyaset, özellikle dünyanın geçtiği şu zor dönemlerde çok büyük hizmetlere, işlere vesile oluyor. Cumhurbaşkanımız, seçmeninden aldığı güçle dünyaya karşı hareket ediyor."

Tahtalı, Suriye'deki yeni yapılanmada Türkiye'nin söz sahibi olduğuna işaret ederek, "Bu bizim yaptığımız siyasetin sonucudur. Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz gücün sahadaki sonucudur. Gazze'de Cumhurbaşkanımızın sayesinde ateşkes imzalandı. Gazze'de anneler çocuklarına kol kanat gerip hayata tutunmaya çalışıyorsa bu bizim yaptığımız siyasetin Artvin'de, Türkiye'de AK Kadınların yaptığı siyasetin sonucundaki başarının neticedir. Bizim davamız büyük bir davadır. Biz gelecek yüzyıla Türkiye Yüzyılı adını verdik. Bu yüzyılın taşlarını dizecek olan buradaki kadrolardır." diye konuştu.

AK Parti Artvin İl Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Dilek Alkan da yeni dönemde kadınların siyasette daha aktif ve etkinsrol alması için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Daha önce Artvin'de AK Parti İl Başkanlığı yaptığını anımsatan Alkan, "Bu benim için yeniden bir başlangıç. İnşallah Artvin'e ve ülkemize hayırlı olur. Siyaset, nezaket, zarafet ve duruştur. Biz bu eğitimi usta öğreticiden aldık. Hep birlikte başaracağız." dedi.