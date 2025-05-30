Artvin'de Ağaç Kesimini Engelleyen Reşit Kibar'ın Davası Başladı
Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, ağaç kesimini engellemeye çalışırken hayatını kaybeden Reşit Kibar'ın davası, siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin yoğun katılımıyla görülmeye başlandı. Duruşma, mahkemedeki fiziki koşullar nedeniyle konferans salonunda yapılıyor.
Haber: Uğur İSTANBULLU
(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran bölgesinde ağaç kesimini engellemeye çalışırken öldürülen Reşit Kibar'ın davası görülüyor. Davaya siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri yoğun ilgi gösterirken, duruşma adliyenin konferans salonunda yapılıyor.
Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemeye çalışırken öldürülen Reşit Kibar ile ilgili, biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, mahkeme salonunun fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle 30 Mayıs'a ertelenmişti.
Bir avukat ise "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Bir önceki duruşma salonunun kapasitesinin yetersiz olma sebebi ile bu duruşmanın ertelenmesi ve uygun bir yer ayarlanması talep etmiştik. Şimdi o uygun yer ayarlandı. Adliyenin içinde beşinci katta duruşma görülecek konferans salonunda. Buraya gelen herkesi duruşmayı takip etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.