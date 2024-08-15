Artvin'de 7 büyükbaş çalan şüpheliler tutuklandı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 7 büyükbaşı çalan D.H. (23) ile Y.K. (29) yakalanarak, tutuklandı.

İlçeye bağlı Kocabey köyü yaylasında 7 büyükbaş çalınmasıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi, hayvanları çaldığı belirlenen D.H. ile Y.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramalarda çalınan 7 büyükbaş bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, yakalanan şüpheliler çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.