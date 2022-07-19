Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Esenyaka köyünde ikamet eden Hakan (48), Eray (44), Melek (38), Kadriye (39), Damla (14) ve Feyza Işık (13), ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.
Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Yusufeli Devlet Hastanesi'ne başvuran Işık ailesi, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Yusuf Okur - Güncel