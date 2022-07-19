Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi - Haberler

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Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

AA - Yusuf Okur - Güncel
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Artvin'de 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Esenyaka köyünde ikamet eden Hakan (48), Eray (44), Melek (38), Kadriye (39), Damla (14) ve Feyza Işık (13), ormandan toplanan mantardan yapılan yemeği yedikten sonra fenalaştı.

Kusma, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Yusufeli Devlet Hastanesi'ne başvuran Işık ailesi, buradaki müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Yusuf Okur - Güncel

Devlet Hastanesi Yusufeli Artvin Güncel Haberler

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