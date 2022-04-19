Artvin'de 6 ev yandı; 1 ölü, 1 kayıp (2)
Demirören Haber Ajansı - Nurbay Usta - Güncel
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ENKAZDA ARAMA SÜRÜYORArtvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde, 6 ev ile 3 samanlığın yandığı yangında yaşamını yitiren Mehmet Mustafa Kaya'nın kayıp olan eşi Esmer Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor.
ARTVİN (DHA) - ENKAZDA ARAMA SÜRÜYOR
Artvin'in Şavşat ilçesi Taşköprü köyüne bağlı Cami Mahallesi'nde, 6 ev ile 3 samanlığın yandığı yangında yaşamını yitiren Mehmet Mustafa Kaya'nın kayıp olan eşi Esmer Kaya'yı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler küle dönen evin enkazında kadına ait bulgulara ulaşmaya çalışıyor.Bu arada AFAD ekipleri mahallede hasar tespit çalışması başlattı. VALİ DORUK İNCELEMELERDE BULUNDU Artvin Valisi Yılmaz Doruk da mahallede incelemelerde bulundu. Sabahın erken saatlerinde çıkan yangına AFAD koordinesindeki ekiplerin acilen müdahalede bulunduğu belirten Vali Doruk, "Yaşanan bu üzücü olayda yapılan ilk tespitlere göre ne yazık ki 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 1 vatandaşımızın da kayıp olduğu anlaşılmıştır. Kayıp vatandaşımızın bulunması için yürütülen çalışmalar titizlikle devam ediyor. Ayrıca yine yapılan ilk tespitlere göre olayda 6 konut ve 3 samanlık hasar görmüştür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.
Nurbay USTA/ŞAVŞAT, (Artvin), -
Demirören Haber Ajansı / Nurbay Usta - Güncel