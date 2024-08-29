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Artvin'de 502 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen 'Narkoçelik-36 Operasyonu'nda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen 'Narkoçelik-36 Operasyonu'nda 502 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Artvin'de Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-36 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 502 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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