Artvin'de 44. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali'nde Boğa Güreşleri Gerçekleşti

Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", ikinci gününde boğa güreşleriyle sürdü.

Artvin Belediyesi'nin organizasyonunda şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde "deste" ve "ayak" kategorisinde 14 boğa arenaya çıktı.

Deste kategorisinde 380-420 kilo ağırlıklarındaki boğalar karşılaşırken, ayak kategorisinde ise 421-470 kilo ağırlığındaki boğalar mücadele etti.

Deste kategorisinde Ebubekir Kambur'un "Kudi", ayak kategorisinde de Şener Yiğit'in "Kafkas" isimli boğaları birinci oldu.

Güreşlerin ardından dereceye giren boğa sahiplerine kupa ve hediye çekleri verildi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, geleneksel Kafkasör Festivali'ni bir önceki yıldan daha güzel hale getirebilmek için uğraş verdiklerini söyledi.

Festival kapsamında iki gündür çok güzel güreşler izlediklerini anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"Bu güreşlerin ardında çok büyük emekler var. Bu boğalar kolay yetiştirilmiyor. Boğa sahiplerine festivalde emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Boğa sahipleri arasında takdir edilecek bir centilmenlik var. Bu güzel hareketler festivalimizi daha güzel hale getiriyor."

Deste kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Ebubekir Kambur, kendi elleriyle besleyip büyüttüğü boğasıyla şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Kafkasör'de bu boğamın babası Şimşek ile geçmişte şampiyon olmuştuk. Şimdi oğluyla şampiyon olduk. Çok güzel ve tarifsiz bir duygu." diye konuştu.

Ayak kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Şener Yiğit de Kafkas isimli boğasıyla bugüne kadar 7 şampiyonluk yaşadığını ifade ederek, "Boğamla geçen yıl da burada şampiyon olmuştum. Farklı arenalarda çok sayıda şampiyonluğum var." dedi.