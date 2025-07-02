Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Başladı

Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Başladı
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Artvin'de boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı. Festival, 3-6 Temmuz tarihleri arasında Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilecek.

Artvin'de geçmişi iki asrı aşan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Valiliğin koordinesinde Artvin Belediyesince düzenlenen ve 4 gün sürecek festival kapsamında, Belediye Başkanlığı binası önünde toplananlar, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Türk bayrağıyla süslenen 750 kiloluk boğa, kortejin önünde yürüyüşte yer aldı.

Kortejin ardından Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Turan Ergün, Kafkasör'ün Artvin'in simgesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin neresine gidilirse gidilsin Artvin denilince Kafkasör'ün sorulduğunu belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Festivalin mazisi 44 yıllık olsa da geçmişi asırlar öncesine dayanıyor. Bu geleneği birlikte yaşatarak gelecek yıllarda uluslararası bir organizasyon haline getirmek için çalışalım. Kafkasör'de inşallah kazasız belasız güzel bir 44'üncü yıl geçer. Boğa yetiştiricilerimiz de bunun gururunu coşkuyla yaşarlar."

Belediye Başkanı Erdem de 40 gündür gece gündüz demeden festivale hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Etkinliğin 3-6 Temmuz'da Kafkasör Yaylası'nda yapılacağını bildiren Erdem, festivale katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Program, halk oyunları gösterisinin ardından resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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