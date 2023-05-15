Artvin'de 3 aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hopa-Borçka kara yolunun Çavuşlu kavşağında, H.Y. idaresindeki İran plakalı tır, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

Önce D.Ö'nün kullandığı Fransa plakalı otomobile, ardından da M.Y. yönetimindeki İran plakalı başka bir tıra çarpan tır, yol kenarındaki bariyerler ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, durumunun iyi olduğu bildirildi.