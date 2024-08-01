Artvin'de 264 Proje Uygulandı

Artvin İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı 3. dönem toplantısı, Vali Cengiz Ünsal başkanlığında gerçekleştirildi.

Ünsal, Valilik Çoruh Salonu'ndaki toplantıda, dönem itibarıyla Artvin'de yatırım bedeli 54 milyar lira olan 264 projenin uygulandığını söyledi.

Kamu hizmetlerinin en verimli ve etkin şekilde vatandaşlara sunulması için çalıştıklarını belirten Ünsal, "Dönem sonu itibarıyla ilimiz genelinde gerçekleştirilen projelerin nakdi gerçekleşme oranı yüzde 51,6'dır. Projelerin yatırım bedellerinin sektörel dağılımına baktığımızda ise yüzde 68 yatırım bedeliyle ilk sırada ulaştırma ve haberleşme, yüzde 15 yatırım bedeli ile ikinci sırada enerji, üçüncü sırada yüzde 11 ile iktisadi nitelikteki diğer kamu hizmetleri, geri kalan yüzde 6'sının ise diğer alanlarda olduğu görülmektedir." dedi.

Kentte uygulanan 264 projeden 85'inin ulaştırma ve haberleşme, 66'sının tarım, 27'sinin ise eğitim alanında olduğunu ifade eden Ünsal, bunları sırasıyla sosyal ve iktisadi nitelikteki diğer kamu hizmetleri, enerji, turizm ve sağlık sektörlerinin takip ettiğini vurguladı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Arslantürk, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.