Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
ARTVİN (AA) - Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 7 Mart İlkokulu Müdürü Gönül Çoruhli, sınıf öğretmeni Gülcan Yelkenci ve öğrencileri makamında kabul etti.
Vali Doruk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 7 Mart İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Göksu Ayna'ya bıraktı.
Ziyaret, Vali Yılmaz Doruk'un öğrencilerin bayramını kutlaması ve çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.
AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel