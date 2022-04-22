Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Haberler

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Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

AA - Bayram Sarayoğlu - Güncel
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Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

ARTVİN (AA) - Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 7 Mart İlkokulu Müdürü Gönül Çoruhli, sınıf öğretmeni Gülcan Yelkenci ve öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Doruk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 7 Mart İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Göksu Ayna'ya bıraktı.

Ziyaret, Vali Yılmaz Doruk'un öğrencilerin bayramını kutlaması ve çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.

AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Artvin, Çocuk, Güncel, Haberler

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