Artvin'de "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" programı düzenlendi

Artvin'de, "23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla program organize edildi.

Artvin Gençlik Merkezinde düzenlenen program, Filistinli şehitler ve Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Merkezin Müdürü Hayati Güneri, "İnsanlığın katledildiği bu hüzün günlerinde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Şehit çocuklar anısına sahneye çocuk ayakkabılarının dizildiği programda, Filistin temalı resimler sergilendi.

Katılımcıların, Filistin bayrağını oluşturan not kağıtlarına duygu ve düşüncelerini yazdığı etkinlik, sinevizyon gösterimi ve şiir dinletisinin ardından sona erdi.