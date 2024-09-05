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Artvin'de 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için okul güvenliği toplantısı yapıldı

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Artvin'de, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul güvenliği ve alınacak tedbirlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görmelerini sağlamak amacıyla alınacak asayiş ve trafik tedbirleri, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması, servis araçları, okul sağlığı ve kantin denetimleri gibi konular değerlendirildi.

Artvin'de, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı okul güvenliği ve alınacak tedbirlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Vali Cengiz Ünsal başkanlığında, Valilik Çoruh Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim görmelerini sağlamak amacıyla alınacak asayiş ve trafik tedbirleri, çocukların kötü alışkanlıklardan korunması, servis araçları, okul sağlığı ve kantin denetimleri gibi konular değerlendirildi.

Vali Ünsal, yeni eğitim-öğretim yılının Artvin'e, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, 2024-2025 eğitim- öğretim yılının ilde verimli, sağlıklı ve güvenli şekilde geçmesi için alınan tüm tedbirlerin uygulanmasını istedi.

Toplantıya, Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çelik, Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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