Artvin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 100 Bin Fidan Dikildi

Artvin'in Şavşat ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, içerisinde 'Cumhur'un Sırtı' mevkisinin de yer aldığı farklı köylerdeki birçok alana, 100 bin fidan dikildi. İlçede gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine 100 yaşındaki Rahmi Dursun da katılarak anlamlı bir mesaj verdi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında, içerisinde 'Cumhur'un Sırtı' mevkisinin de yer aldığı farklı köylerdeki birçok alana, 100 bin fidan dikildi.

İlçede 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 'Geleceğe Nefes' sloganıyla fidan dikim ve dağıtımı etkinliği gerçekleştirildi. Şavşat Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen programa; İlçe Kaymakamı Kübra Sivaslıoğlu, Belediye Başkanı Nihat Acar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinliklerine ithafen ilçedeki 'Cumhur'un Sırtı' mevkisi ile birçok köydeki alana 100 bin fidan dikildi.

ASIRLIK DEDEDEN ANLAMLI MESAJ

Fidan dikim etkinliğine katılan 100 yaşındaki Rahmi Dursun, 'Bir ağaç kesen bir insan öldürmüş olur. Bir fidan diken bir çocuk büyütmüş olur. Ben yıllarca bu bölgede bu ormanlar sayesinde yaşadım. Eskiden ormanlarımızı bizler sırtımızda getirdiğimiz sular işe sular büyütürdük. Çocuklarımız gibi bakardık. Şu an devletimizde burada fidan dikiyor. Çok mutlu oldum' dedi.