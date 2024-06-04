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Artvin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Artvin'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Artvin-Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli girişinde iki otomobili durdurdu. Ekipler yaptıkları aramada, otomobillerin içinde ve bagaj kısmında gizlenmiş Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen M.A.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Artvin'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Artvin- Borçka kara yolu Sümbüllü Tüneli girişinde iki otomobili durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada, otomobillerin içinde ve bagaj kısmında gizlenmiş Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili organizatör olduğu belirlenen M.A.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Borçka Göçmen Artvin 3.Sayfa Güncel Haberler

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