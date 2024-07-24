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Artvin Çoruh Üniversitesi Tıbbi Aromatik Bitkileri İşleme Tesisi Kurdu

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Artvin Çoruh Üniversitesi, tıbbi aromatik bitkileri işleyerek ekonomiye katkı sağlamak amacıyla bir bitki işleme tesisi kurdu. Tesis, günlük 500 kilograma yakın bitki ekstraksiyonu, bitki yağı ve toz üretimine imkan sağlayacak.

Artvin Çoruh Üniversitesince (AÇÜ) tıbbı aromatik bitkileri katma değeri yüksek ürünler haline getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla bitki işleme tesisi kuruldu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, son 3 yıldır tıbbi ve aromatik bitkiler alanında güzel çalışmalar ortaya koyduklarını kaydetti.

Tıbbı ve aromatik bitkilerle ilgili Türkiye'nin en önemli tesislerinden birini kurarak üretime başladıklarını kaydeden Bilgin, "Bu tesisimizde günlük 500 kilograma yakın bitki ekstraksiyonu, bitki yağı, tozu diğer maddelerin elde edilmesi için üretim imkanımız olacak. Halkımızın şifa aradığı diyabet gibi, kalp hastalıkları gibi, prostat, Alzheimer gibi hastalıkların tedavisine katkı sağlamak için 60'a yakın bitkiden bitki ekstreleri ve ilaç ekstreleri ürettik. Bunların prototiplerini ürettik. Halkımızın sağlığına katkı sağlamak için bu çalışmalar devam edecek" dedi.

Artvin'in Kafkasya, Karadeniz, Akdeniz ve karasal iklimi bünyesinde barındıran coğrafi yapısı sayesinde Türkiye'nin en zengin bitki çeşitliliğine sahip kenti olduğunun altını çizen Bilgin, Artvin'in şartlarını değerlendirerek, toplumun sağlığına katkı sağlayacak ürünler yapmak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Tesisin kurulumunda görev alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mükerrem Şahin de Artvin'de kurulan tesiste ürünler üretmeye başladıklarını ifade ederek, topladıkları bitkileri kuruttuktan sonra tesiste işleyerek endüstriyel ürüne dönüştürdüklerini söyledi.

Üretilen ürünlerin internet sitesi üzerinden piyasaya arz edildiğini aktaran Şahin, "Kapasitesi yüksek bir tesis. 500 litre katı 300 litre sıvı ekstreye kadar çalışabilen bir tesis. Sonuçta Türkiye'ye bu kazandırıldı. Artvin Çoruh Üniversitesi ihtisas üniversitesi. Tıbbı ve aromatik bitkilerde ihtisas üniversitesi. Özel amaçla yapılan bu tesisle ürünler üretilmeye başlandı. Bu Türkiye için çok önemli bir gelişme oldu. Bu bölgenin en büyük endemik bitki havzasında bunları elde etmenin çok önemli olduğunu ve Artvin içinde çok değerli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu da Türkiye'de şu an birçok bitkinin ekstresinin yurt dışından satın alındığını, bu tesis sayesinde Türkiye'nin yurt dışına bitki ekstresi ihtiyacının ortadan kalkacağını kaydetti.

Türkiye'de bulunan yaklaşık 1400 tıbbi aromatik bitkinin 850'sinin Artvin'de olduğuna dikkat çeken Eminağaoğlu, "Biz bölgedeki birçok bitkinin ekstresini yapan bir üniversite olacağız ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kozmetik, takviye gıda veya ilaç yapımındaki ekstre ihtiyacını karşılayan nadir üniversitelerden biri konumuna geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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