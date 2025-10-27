Haberler

Artvin Çoruh Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Töreni Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesinde gerçekleştirilen açılış töreninde, üniversitenin önemli gelişmeler kaydettiği vurgulandı ve öğrenci sayısının 13 bini aştığı bildirildi. Vali Ergün, üniversitenin Artvin için bir marka olduğunu ifade etti. Ayrıca eğitim altyapısındaki yatırımlar ve gençliğin teknolojideki rolleri üzerinde duruldu.

Artvin Çoruh Üniversitesinde (AÇÜ) 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

AÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülkenin geleceğine yön veren en önemli kurumlar arasında yer aldığını söyledi.

Artvin Çoruh Üniversitesinin kuruluşundan bu yana hem kurumsal hem de akademik alanda önemli gelişme kaydettiğini dile getiren Vali Ergün, "Bugün 13 binin üzerinde öğrencisiyle üniversitemiz Artvin'in bir markası, Türk akademik hayatında ise itici bir güç olmuştur." dedi.

Üniversitede 63 profesör, 74 doçent, akademik ve idari personelden oluşan yaklaşık bin kişilik bir eğitim kadrosunun görev yaptığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Çoruh Üniversitesi'ni güçlü kılan bir diğer özellik de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında ihtisas üniversitesi ilan edilmiş olmasıdır. Biyo çeşitlilik açısından sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en zengin şehirlerinden biri olan Artvin'in bu zenginliğini ekonomik değere dönüştürmek konusunda üniversitemize büyük görevler düşmektedir."

Artvin'de eğitim altyapısına yönelik yatırımlara da değinen Vali Ergün, 2 bin 150 kişilik yeni kız yurdunun hizmete girmesiyle tüm kız öğrencilerin modern ve güvenli barınma imkanına kavuştuğunu belirtti.

Türk gençliğinin artık "Teknofest Kuşağı" olarak anıldığını belirten Ergün, "Gençliğimiz savunma sanayi başta olmak üzere, teknolojinin birçok alanında başarıyla varlık göstermektedir. Yerli ve millilik oranını rekor seviyelere taşıyan gençliğimizin bu vizyonu, geleceğe dair en büyük umudumuzdur." ifadelerine yer verdi.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın da "Dersimiz Gazze Filistin" başlığıyla açılış dersini verdi.

Filistin'de yaşananların Türkiye'nin de meselesi olduğunu aktaran Prof. Dr. Aydın, Filistin'in coğrafi konumu ve Doğu Akdeniz'deki yer altı zenginlikleri açısından önemli bir konumda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.