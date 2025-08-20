Artvin-Borçka Karayolunda Kaya Düşme Riski Temizlendi

Artvin- Borçka karayolunda heyelan ve kaya düşme riski bulunan alanlarda temizleme çalışması yapıldı.

Karayolları Trabzon 10. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Artvin-Borçka karayolu güzergahındaki Sümbüllü mevkisinde yamaçlarda askıda kalan ve düşme tehlikesi bulunan kayalar 3 endüstriyel dağcı tarafından temizlendi.

Ekipler, kontrollü olarak trafiğe kapattıkları yolda güvenlik önlemleri alarak belli aralıklarla araç geçişine izin verdi.

Yola düşen kaya parçalarının temizlenmesinin ardından ulaşım kontrollü şekilde sürdürüldü.

Ekip sorumlusu Ömer Çelik Demir, yaptığı açıklamada, Artvin-Borçka karayolunun 2 ve 17.'nci kilometresi arasında trafik güvenliğini tehdit eden kayaların temizlenmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Çalışmalar sırasında gerekli tüm önlemleri aldıklarını anlatan Demir, "Uzman dağcılar tarafından dökülen kayaları iş makineleriyle temizledikten sonra yolu açıyoruz. Buradaki çalışmalar bitince Artvin- Yusufeli yolunda çalışacağız. Trafik güvenliğini sağlamak için bu çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Endüstriyel dağcı Bülent Mete de Artvin ve ilçelerindeki karayollarında yamaçlarda taş düşürme, örtüleme çalışması yaptıklarını kaydetti.