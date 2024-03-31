Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilgehan Erdem 6 bin 467, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 6 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilgehan Erdem 6 bin 467, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 6 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )
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