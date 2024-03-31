Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Bilgehan Erdem kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilgehan Erdem 6 bin 467, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 6 bin 209 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )