Artvin Ardanuç Kaymakam Vekili İmran Demirel, Taşova Kaymakamlığına atandı

Artvin ili Ardanuç Kaymakam Vekili iken Taşova Kaymakamlığına atanan İmran Demirel, görevine başladı.

Kaymakam Efe Kılıç'ın Ardahan'ın Çıldır ilçesine atanması ile boşalan Taşova Kaymakamlığına atanan Demirel, Taşova'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şırnak İdil doğumlu Demirel'in, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezunu olduğu öğrenildi.