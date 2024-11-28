Artvin-Ardahan Kara Yolunda Heyelan: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol yaklaşık 2 saat kapalı kaldıktan sonra tek şeritten yeniden açıldı.
Heyelan meydana gelen Artvin- Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 19'uncu kilometresindeki Hamamlı mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.
Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.