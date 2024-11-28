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Artvin-Ardahan Kara Yolunda Heyelan: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Artvin-Ardahan Kara Yolunda Heyelan: Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
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Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanırken, bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yol yaklaşık 2 saat kapalı kaldıktan sonra tek şeritten yeniden açıldı.

Heyelan meydana gelen Artvin- Ardahan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yağışın etkili olduğu Artvin-Ardahan kara yolunun 19'uncu kilometresindeki Hamamlı mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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