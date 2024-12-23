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Artvin-Ardahan Kara Yolunda Heyelan

Artvin-Ardahan Kara Yolunda Heyelan
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Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yolun 22. kilometresinde kara yoluna düşerken, bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun çift taraflı kapanmasının ardından yapılan çalışmalarla tek şeritten kontrollü olarak açıldı.

Artvin- Ardahan kara yolunda heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, 22. kilometrede kara yoluna sürüklendi.

Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat çift taraflı kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Jandarmanın tedbir aldığı yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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