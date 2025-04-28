Artvin-Ardahan Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Tek Şeritten Açıldı

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Ardahan kara yolu, tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Dün akşam saatlerinde kara yolunun 31'inci kilometresinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Gece boyunca toprak ve kaya düşmelerinin zaman zaman devam etmesi nedeniyle Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma yürütemedi.

Kaymaların durmasının ardından ekiplerin sabah saatlerinde başlattığı çalışmayla, kara yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Kara yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.