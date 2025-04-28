Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi iddiası

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Simav gece uyumadı! Tam 65 deprem meydana geldi

Resmen deprem fırtınası! 7 saatte tam 65 sarsıntı

Artvin-Ardahan Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Tek Şeritten Açıldı

Artvin-Ardahan Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Tek Şeritten Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan sonrası kapanan yol, gece boyunca devam eden toprak ve kaya düşmelerinin ardından sabah saatlerinde tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin- Ardahan kara yolu, tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Dün akşam saatlerinde kara yolunun 31'inci kilometresinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları yola sürüklendi.

Heyelan nedeniyle kara yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.

Gece boyunca toprak ve kaya düşmelerinin zaman zaman devam etmesi nedeniyle Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma yürütemedi.

Kaymaların durmasının ardından ekiplerin sabah saatlerinde başlattığı çalışmayla, kara yolu tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı.

Kara yolunda ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.