Artuklu'da Yere Çöp Atanlara Ceza Uygulaması Başlıyor

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yere çöp atanlara cezai işlem uygulanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde temizlik konusunda farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla yeni bir uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.

Belediye bünyesinde oluşturulacak çevre zabıtası ekiplerinin kameralı sistemlerle ve saha denetimleriyle kentin dört bir yanında gözetim yapacağı bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda, yere çöp atanlar ile çöp konteynerleri boş olmasına rağmen çöplerini konteyner dışına bırakanlar tespit edilerek, Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulanacak. Temiz bir Artuklu hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızdan çevreye karşı daha duyarlı olmalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.