Artuklu'da sokak sağlıklaştırma çalışması - Haberler

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Artuklu'da sokak sağlıklaştırma çalışması

AA - Şahin Seçen - Güncel
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Artuklu'da sokak sağlıklaştırma çalışması

Artuklu Belediyesi tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışması sürüyor.

Artuklu Belediyesi tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırma çalışması sürüyor.

Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları Gül Mahallesinde devam ediyor.

Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, çalışmaların tarihi Mardin dokusuna uygun bir şekilde yapıldığı belirtti.

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlara huzurlu ve sağlıklı ulaşım imkanı sağlayacaklarını kaydeden Tutaşı, şöyle devam etti:

"Artuklu ilçemiz tarihi bir yer ve bu tarihi dokuyu en güzel şekilde korumak bizim görevimiz. İhtiyaç duyulan noktalarda çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında sokaklarımızın güzelliğine güzellik katacağız. Halkımıza güzel ve kaliteli bir şekilde hizmetimizi sürdüreceğiz. Her şey Mardin ve halkımız için."

AA / Şahin Seçen - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü Artuklu Mardin Güncel Haberler

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