Artuklu'da kırsal mahallelere çocuk parkı

Artuklu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde çocuk parkı inşa ediliyor.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, çocukları mutlu etmek için kırsal mahallelerde çalışma yaptıklarını belirtti.

Belediye imkanlarının vatandaşa kaliteli hizmet olarak dönmesi için çalıştıklarını aktaran Tutaşı, geçen yıl 15 çocuk parkı yaptıklarını, bu yıl da 15 çocuk parkı yapmayı planladıklarını bildirdi.

Tutaşı, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önemli olan gidilmeyen yerlere gitmek, dokunulmayan yerlere dokunmaktır. Elimizden geldiğince tüm vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunacağız."