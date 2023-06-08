Artuklu Belediyesi Ortaköy Mahallesindeki Çocuk Parkını Yeniledi

Artuklu Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesinde bulunan çocuk parkı yeniden yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, parkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi ve diğer mahallelerde de eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların hızla süreceğini belirtti.