Artuklu Belediyesi Ortaköy Mahallesindeki Çocuk Parkını Yeniledi
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Artuklu Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesinde bulunan çocuk parkı yeniden yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, parkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi ve diğer mahallelerde de eksikliklerin giderilmesi için çalışmaların hızla süreceğini belirtti.
Artuklu Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesinde bulunan çocuk parkı yeniden yapıldı.
Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, parkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.
Tatlıdede, "Ekiplerimiz, kullanılamaz halde olan parkı yeniden yapılmak suretiyle yeni oyun alanları, spor aletleri, kamelya ve bankların kurulumunu tamamladı. Mahalle sakinlerimizin hizmetine açtık. İnşallah diğer mahallelerimizde de tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımız hızla sürecek. Yatırımlarımıza ara vermeden vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.