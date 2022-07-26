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Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı istifa etti

Demirören Haber Ajansı - Nezir Güneş - Güncel
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Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı istifa etti

MARDİN'in AK Partili Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MARDİN'in AK Partili Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Merkez Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevinden affını istediğini duyurdu. Tutaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;"Yürütmekte olduğum Mardin/Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim."


Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Güncel

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