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Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, görevinden ayrıldığını duyurdu

Artuklu Belediye Başkanı Tutaşı, görevinden ayrıldığını duyurdu

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

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Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını duyurdu.

Ak Parti'li Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yürütmekte olduğum Mardin Artuklu Belediye Başkanlığı görevimden sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istemiş bulunmaktayım. Bundan sonraki siyasi hayatıma partimin bir neferi olarak devam edeceğimin bilinmesini isterim. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tutaşı'nın sağlık sorunları nedeniyle belediye başkanlığı görevinden ayrılmasından dolayı 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Artuklu İlçe Belediye Başkanlığı görevi belediye başkanı seçilinceye kadar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynelabidin Toparlı tarafından yürütülecek.

Artuklu Belediye Meclisi, belediye başkanını seçmek üzere 30 Temmuz'da Artuklu Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu'nda toplanacak.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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