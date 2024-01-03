Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, asfalt çalışmalarını denetledi

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, ilçede asfalt çalışması yürüten ekipleri ziyaret etti.

Artuklu Belediyesi ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin işbirliğiyle Dolunay Caddesi'nde asfalt serimi çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Tatlıdede, görevli ekipleri ziyaret etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Artuklu için mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Tatlıdede, kentte şehir içindeki trafik yoğunluğunu azaltmak için ekiplerle alternatif yol çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tatlıdede, "İl Emniyet Müdürlüğü ve DİKA bölgesinde bulunan Dolunay Caddesinde çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. İlk etapta Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından yol genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyemizin işbirliğiyle asfalt serim çalışmaları yürütülüyor. Yaptığımız çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Mardin Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu'na teşekkür ediyorum. Güzel kentimizin daha konforlu yollara kavuşması için ekiplerimizin hummalı çalışmaları devam edecek." dedi.