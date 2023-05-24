Artuklu Belediye Başkanı Tatlıdede'ye teşekkür plaketi

Mardin STK Platformu tarafından, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarından ötürü Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'ye teşekkür plaketi verildi.

Mardin STK Platformu tarafından, deprem bölgesinde yapılan çalışmalarından ötürü Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'ye teşekkür plaketi verildi.

Platform Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'yi ziyaret etti.

Mardin STK Platformu tarafından hazırlanan plaket, heyet tarafından Başkan Tatlıdede'ye takdim edildi.

Başboğa, deprem bölgesinde yapmış oldukları hizmetler ve depremzedelere destek için Tatlıdede'ye teşekkür ettiklerini söyledi.

Tatlıdede de deprem bölgesinden gelen ihtiyaç talebine göre bölgeye desteklerinin süreceğini aktardı.