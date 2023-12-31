Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

Mardin'de Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatlıdede, mesajında, yeni yılın tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız yılda siz değerli hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Amacımız Güneydoğu'nun incisi güzel ilçemiz Artuklu'muzu en kısa zamanda hak ettiği konuma taşımaktır. Şehrimizin gerek merkezinde gerekse kırsalda bulunan en ücra köşesine kadar ayrım gözetmeksizin hizmet götürme hedefiyle ekip arkadaşlarımızla birlikte azimle çalıştık. İnşallah önümüzdeki yıl da güzel ilçemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde, huzur dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum."