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Artova'da Altyapı ve Asfaltlama Çalışmaları Başladı

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Tokat'ın Artova ilçesinde, Belediye Başkanı Ali Güner'in talimatıyla 15 Temmuz Caddesi'nde altyapı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Güner, çalışmaların ulaşımdaki sorunları gidermek ve caddeyi güzel bir görünüme kavuşturmak amacıyla yapıldığını belirtti. Çalışmaların yaklaşık 25 gün sürmesi planlanıyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde altyapı ve asfaltlama çalışması devam ediyor.

Artova Belediye Başkanı Ali Güner'in talimatıyla belediye ekipleri, 15 Temmuz Caddesi'nde asfalt yol ve altyapı yenileme çalışmasına başladı.

Güner, gazetecilere, çalışmalara geçen hafta başladıklarını söyledi.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Güner, "Ana caddemiz olan 15 Temmuz Şehitler Caddemizin hem ilçemize hem de ismine yakışır bir cadde olması için çalışma yürütüyoruz. Ulaşımda sıkıntı çıkaran altyapıyı yeniliyoruz. Ulaşımda problem olan beton yol sökülerek asfaltlanması ile kaldırım ve ışıklandırmanın tamamlanmasıyla ilçemiz yeni ve daha güzel bir görünüm kazanacak." dedi.

Güner, çalışmaların yaklaşık 25 gün süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel

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