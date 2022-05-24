ARTO VE SERKAN KAYA ARASINDAKİ TAZMİNAT DAVASINDA SEREN SERENGİL TANIK OLARAK DİNLENDİ - Haberler

ARTO olarak tanınan şarkıcı Harutyun Dalga ile Serkan Kaya'nın karşılıklı tazminat davasında, Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Serengil, Arto sahneye çıktı, çok alkış aldı. Canlı yayın yaparken Serkan Kaya arkamdan gelip, kolumu sıkarak 'Videoyu durdur' dedi diye konuştu.

Şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğünde sahne aldığı Arto'nun kendisine yönelik aşağılayıcı ve küçük düşürücü şekilde davrandığını öne sürerek, 20 bin TL'lik tazminat davası açtı. Arto ise aynı olayda Serkan Kaya'nın kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. İki şarkıcı arasındaki karşılıklı tazminat davasının, İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen bugünkü duruşmasına Arto, avukatıyla katıldı. Duruşmada Serkan Kaya'yı avukatı temsil etti.

İBRAHİM TATLISES'E LAF ETTİRMEK İSTEMEDİM

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seren Serengil, yorumcu olduğu programda Serkan Kaya'yı Müslüm Gürses'i dinlerim, İbrahim Tatlıses'i değil sözleri nedeniyle, seslerinin benzerliğine dikkat çekerek eleştirdiğini belirtti. Yakın bir aile dostlarının düğününde, Serkan Kaya'nın da sahne aldığını, tesadüfen aynı masada oturduklarını belirterek 'Bana 'Benim okuduğumu İbrahim Tatlıses okuyamaz' dedi. Ben de Tatlıses'e laf ettirmek istemedim. Yanımda erkek arkadaşım da olduğu için tartışma uzamasın diye başka bir masaya geçtim. Serkan Kaya sahneye çıktı, maskeli olduğu için kimse tanımadı. Ardından Arto sahneye çıktı ve alkışlar havada uçuştu. Ben canlı yayın yaparken Serkan Kaya arkamdan gelip kolumu sıktı ve, 'Videoyu durdur' dedi. Arto da sahnede, Serkan Kaya'nın sahnesiyle ilgili espri yaptı, salondakiler güldü. Daha sonra Serkan Kaya sosyal medyadan Arto'ya hakaret içerikli söylemlerde bulundu dedi.

OTELDEN ÇIKARKEN SALDIRDI

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Seren Serengil, tanık olarak verdiği ifadeyi tekrarlayarak 'Arto, Serkan Kaya hiç alkış alamayınca espri yaparak 'Gördün mü Sahne dediğin benim gibi sahne olacak' dedi. Ben de bu sırada sosyal medyada canlı yayın yapıyordum. Kolumu tutup, sıktı ve 'O telefonu çabuk kapat, hepsini sileceksin, silmezsen seni çok kötü yaparım' dedi. Otelden çıkarken de tekrar saldırdı. Erkek arkadaşım bu kez müdahale etti. Özellikle bir kadın olarak çirkin bir saldırıya uğradım. Ondan sonra da Arto'ya saldırıp, çirkin hakaretlerde bulunduö diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel