Artistik Cimnastik yarışlarından il birincisi Akhisar'dan - Haberler

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Artistik Cimnastik yarışlarından il birincisi Akhisar'dan

Bültenler - Güncel
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Artistik Cimnastik yarışlarından il birincisi Akhisar'dan

28 Mart günü Manisa ilinde düzenlenen okullararası Artistik Cimnastik Yarışmalarında Küçük Kızlar kategorisinde, Şehit Serdar Kandemir Ortaokulu öğrencisi Ebrar Karakaş il birincisi oldu

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Aynı kategoride yarışan Özel Akhisar Koleji öğrencisi Asya Mina Demirbaş ise il ikincisi oldu.

Antrenör Beden Eğitimi Öğretmeni Öcel Hancı önderliğinde çalışan dereceye giren sporcular Nisan ayında Konya'da yapılacak olan okullararası Türkiye Şampiyonasında Manisa ilini temsil edecekleri bildirildi. Antrenör Öcel Hancı, sporcularının çok özverili ve disiplinli bir çalışma dönemi sonrası hak ettikleri başarıyı yakaladıklarını ve çalışma döneminde desteklerini esirgemeyen öğrenci velileri, okul idarecileri ve İlçe Spor Müdürü Hasan Hüseyin Oktay'a teşekkür etti.

Bültenler / Güncel

Akhisar, Manisa, Konya, Asya, Güncel, Haberler

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