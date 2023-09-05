Artistanbul Feshanede Sergilenen Ortadan Başlamak Sergisine Soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) restore ederek hizmete açtığı Artİstanbul Feshane’de sergilenen "Ortadan Başlamak" adlı sanat sergisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) restore ederek hizmete açtığı Artİstanbul Feshane'de sergilenen "Ortadan Başlamak" adlı sanat sergisi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

İBB'nin restore ederek hizmete açtığı Artİstanbul Feshane'de sergilenen "Ortadan Başlamak" adlı sergi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılık, söz konusu sergideki resimlerle ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinden düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişi veya kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesini İBB'den istedi.

Sergi daha önce de radikal gruplar tarafından protesto edilmişti.