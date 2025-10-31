Haberler

Artırılmış Gerçeklik İle Desteklenen Yeni Gazetecilik Kitabı Yayınlandı

Anadolu Ajansı Yayınları, artırılmış gerçeklik destekli 'Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı' kitabını tanıttı. Kitap, dijital çağın gazetecilikteki dönüşümünü, etik ve teknolojik boyutlarıyla ele alıyor.

Anadolu Ajansı (AA) Yayınları tarafından, artırılmış gerçeklik teknolojiyle desteklenen "Yapay Zeka ve Gazeteciliğin Yeni Rotası-Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı" kitabı yayınlandı.

AA Yayınları tarafından hazırlanan ve dijital çağın, medyanın üretim, aktarım ve tüketim süreçlerini kökten dönüştürmesini ele alan yeni kitabının tanıtımı, AA'nın İstanbul Ofisi'nde 4 Kasım Salı günü yapılacak.

Artık gazetecilerin, yalnızca haber üreten değil, veriyi okuyan, algoritmaları anlayan, etik kararlar verebilen uzmanlar olmak zorunda kaldığına işaret edilen kitap, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda etik, psikolojik ve kültürel boyutlarıyla gazeteciliğin geleceğini ele alan kapsamlı bir akademik çalışma özelliği taşıyor.

Klasik okuma alışkanlıklarını dönüştürerek, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle desteklenen ilk gazetecilik yayını olma özelliği de bulunan kitabın her bölümde yer alan QR kodları ve Artivive uygulaması aracılığıyla ilgili videolara, ses kayıtlarına ve görsel içeriklere erişiliyor. Bu sayede kitap yalnızca okunmuyor, aynı zamanda deneyimlenebiliyor.

Dijital çağın gazeteciliğine akademik katkı

Dr. Nabat Garaknova tarafından kaleme alınan "Dijital Sanat-Gazetecilik" adlı bölümde, sanatın dijital dönüşümle birlikte gazetecilikte yeni ifade biçimlerine dönüştüğü ortaya konuluyor.

Yalnızca bir kitap değil, dijital çağda gazeteciliğin etik, kültürel ve teknolojik dönüşümüne ışık tutan rehber bir eser olma özelliği barındıran kitap, gazetecilikte güvenin yeniden inşa edilmesi ve yapay zeka okuryazarlığının medya etiğine entegre edilmesi için çağdaş bir yol haritası sunuyor.

Kitaba katkı sağlayan akademisyenler ve hazırladıkları bölümlerin isimleri şu şekilde:

"Doç. Dr. H. Deniz Karcı-Medya Okuryazarlığından Dijital Okuryazarlığa. Doç. Dr. Eda Sezerer Albayrak-Dijital Medya ve Dezenformasyon. Prof. Dr. Suat Gezgin ve Doç. Dr. Ali Efe İralı-Medya ve Dijital Psikoloji. Dr. Oğul Göçmen-Dijital Kimlik ve Vatandaşlık Çerçevesinde Kaliteli Dijital Kullanımı. Prof. Dr. Rukiye Gülay Öztürk-IQ, EQ, DQ: Zekanın Yeni Boyutları. Dr. Nabat Garakhanova-Yapay Zeka Okuryazarı Gazeteciler-Dijital Sanat-Gazetecilik. Prof. Dr. Ergin Ergül-Dijital Hak ve Sorumluluklar. Prof. Dr. Pelin Öztürk Göçmen-Dijital Kültür. Dr. Necati Vardar-Yeni Yüzyıl Becerileri: Gazetecilik Perspektifinden. Sara Ahmad Mujali Alkufahy-Sözlük bölümü (Medya Terimleri)."

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
