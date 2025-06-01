Artı Değer Vanspor, Trendyol 1. Lig'e Yükseldi

Artı Değer Vanspor, Trendyol 1. Lig'e Yükseldi
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Nesine 2. Lig play-off finalinde Artı Değer Vanspor, Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Maç, binlerce taraftar tarafından coşkuyla izlendi ve galibiyet sonrası kentte büyük kutlamalar yapıldı.

Nesine 2. Lig play-off final maçında Artı Değer Vanspor'un, Kayseri'de karşılaştığı Batman Petrolspor'u yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselmesi coşkuyla kutlanıyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayan karşılaşmayı binlerce taraftar, Kent Meydanı'na ve Sanat Sokağı'na kurulan dev ekranlardan takip etti.

Nefeslerini tutarak maçı izleyen taraftarlar, kırmızı-siyahlıların sahadan galip ayrılmasıyla büyük bir sevinç yaşadı.

Galibiyetin ardından Kazım Karabekir ve Cumhuriyet caddelerinde toplanan Vanlılar, meşaleler yakıp havai fişekler atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Araçlarıyla konvoy oluşturarak takımın Trandyol 1. Lig'e yükselmesinin coşkusunu yaşayan taraftarlar, kent merkezindeki kutlamayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
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