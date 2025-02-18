ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Sanatseverlerle Buluşuyor

ArtAnkara 11. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl yurt içi ve yurt dışından 1500'ün üzerinde sanatçıyı sanatseverlerle 20-23 Şubat'ta buluşturacak.

ArtAnkara Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 150 galeri, 1500'ü aşkın sanatçının katılımıyla fuarın gerçekleştiğini söyledi.

ATO Congresium'da yapılacak fuara 40 ülkeden ve farklı galerilerden sanatçıların katılacağını belirten Aygül, fuarın 19 Şubat'ta 11.00-21.00 arası davetli ön izlemeyle açılacağını kaydetti.

Aygül, yarın 18.00'de ödül töreninin ardından Musa Göçmen Senfoni Orkestrasının da konser vereceğini bildirdi.

Türkiye'nin her yerinden Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine fuarın her gün 10.00-15.00 saatleri arasında ücretsiz olduğunu aktaran Aygül, Ankara dışından gelen Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin de fuarı ücretsiz gezebileceğini belirtti.

Aygül, Ankara'da galerilerin, sanatçıların artmaya başladığını ve 81 ilden geçen yıl 10 bini aşkın ziyaretçinin fuara katıldığını aktararak, "Geçen yıl 77 bin kişinin bir sanat fuarını gezmesi çok değerli. Fuarda bu yıl konserlerimiz, 28 söyleşimiz var. Bu yıl Devlet Tiyatrolarının tasarladığı kadın kostümleri ve atıktan üretilen kadın kostümleri fuarda yer alacak. Gerçekten görülmeye değer." diye konuştu.

Yurt dışından 300'e yakın sanatçının katılım göstereceğini kaydeden Aygül, "Dünyadaki krizlere rağmen iyi bir fuar olacağını umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sırada Moskova ve Riyad var

Bilgin Aygül, "ATİS Fuarcılık olarak nisan ayında Moskova'da ArtMoskow'da Türkiye katılımını gerçekleştiriyoruz. Galerimizle, sanatçılarımızla nisan ayında Moskova'da olacağız. Daha sonra Riyad'da bir program yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aygül, 18-21 Eylül'de Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile bütün bölgeyi kapsayan çağdaş sanat fuarını yaşama geçireceklerini kaydetti.

Toplantıya, Birleşik Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Başkanı Süleyman Dodi Dündar ve Tüm Sanat Galerileri Derneği (TÜSGAD) Kurucu Başkanı Okan Sartaş da katıldı.

Fuar, ATO Congresium'da 20-23 Şubat'ta 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.