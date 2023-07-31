Suriye ve Irak üzerinden gelen toz bulutu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini göstererek dağları kaybettirdi. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte bunaltıcı hava ve toz bulutu altında kalan Cilo Dağları, vatandaşların dikkatini çekti.

Artan sıcaklıklar etkisini gösterdi, Yüksekova'yı saran dağlar toz bulutundan kayboldu

HAKKARİ - Suriye ve Irak üzerinden gelen ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan toz bulutundan dolayı dağlar kayboldu.

Meteorolojinin sıcak hava gelecek uyarıları sonrası Irak ve Suriye üzerinden gelen toz bulutu, bölgede etkisini gösterdi. Belli aralıklarla rüzgarın da etkisiyle hayatı olumsuz yönde etkilerken, akşam saatlerinde dağlar toz bulutu içinde kayboldu. Sıcaklıkların artmasıyla bunaltıcı hava ile toz bulutu altında kaybolan Cilo Dağları vatandaşların gözlerinden kaçamadı.

Sıcaklıklar kendini göstermesiyle Cilo Dağları gelen toz bulutların için kaybolmuş durumda diyen Turan Baran isimli esnaf, "Malum 2 gündür meteoroloji tarafından sıcakların artacağı yönünde uyarıları var. Bugün Yüksekova'da sıcaklıklar kendini göstermeye başladı. Malum burası bu kadar sıcak olurken, sınırda bulunan Irak, Suriye şimdi yanıyor. Oradan gelen rüzgarla beraber Cilo Dağları tozlu bulutların içinde kaybolmuş durumda. Bu hafta zaten Eyyam-ı Bahur sıcakları kapıyı çalmış durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah" dedi.