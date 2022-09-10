Artan sıcaklardan bunalanlar mağarada serinliyor Bunaltıcı sıcaklıklarda battaniye ve sobayla ısınıyorlar Doğal klimalı Kaleoğlu Mağarası büyük ilgi görüyor Son günlerde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Gaziantep'te, sıcaklığın 10-15 derece olduğu Kaleoğlu Mağarası yerli ve...

Artan sıcaklardan bunalanlar mağarada serinliyor

Bunaltıcı sıcaklıklarda battaniye ve sobayla ısınıyorlar

Doğal klimalı Kaleoğlu Mağarası büyük ilgi görüyor

GAZİANTEP - Son günlerde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı Gaziantep'te, sıcaklığın 10-15 derece olduğu Kaleoğlu Mağarası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. dışarıda aşırı sıcağa rağmen kafe olarak işletilen mağaraya giren müşterilerin kimisi battaniye ile ısınmaya çalışırken kimisi de elektrikli soba kullanıyor

Güneydoğu'da kavurucu sıcaklar etkili olurken, Kaleoğlu Mağarası'nda vatandaşlar soba ile ısınıyor. Sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası'na akın etmeye başladı. Doğa harikası olan tarihi mağarada sıcaklık 10-15 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler battaniye ve sobayla ısınmaya çalışıyor.

"Üşüdük dedikleri zaman da bizde soba yakıyoruz"

Kaleoğlu Mağara işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Kaleoğlu mağarası dışarı 40-45 derece olduğunda burası 15 derece, dışarısı 0 derece olduğunda burası yine 15 derece gördüğünüz gibi insanlar dışarının sıcaklığından bunalmış, buraya geliyorlar, serinliyorlar, oturuyorlar çaylarını kahvelerini içiyorlar. Aynı zamanda biz üşüdük diyorlar. Üşüdük dedikleri zaman da bizde soba yakıyoruz. Burada ısınıyorlar. Müşterilerimiz şehir dışından geliyorlar, bizde burada tarihimizi kültürümüzü yaşatıyoruz. Gelen müşterilerimizden de memnunuz, hem canlı müziğimiz var gündüz 11'den akşam 11'e kadar canlı müziğimiz devam ediyor. Muhteşem yerimize bütün insanları bekliyoruz. İçeride ayriyeten 4 tane kuyumuz var şırıl şırıl sularımız akıyor. İçerisi çok serin" olduğunu ifade etti.

Kaleoğlu, "Burası 1557 yılında taş ocağı olarak yapılmış. Burada taş elde edilmiş, yeni han inşa edilmiş yani buranın taşları başka yerlerde kullanmışlar. Sonraki zamanda da burayı ahır olarak kullanmışlar, dışarıyı da ticaret merkezi kervansaray, üst tarafları da otel olarak kullanmışlardır. Taş yıllarında da silah deposu, yemek deposu olarak kullanılmıştır" dedi.