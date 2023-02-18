Artan Maliyetler Yüzünden Üretimin Düştüğü Tunus'ta Süt Kıtlığı Başladı

Tunus, uluslararası piyasada artan yem fiyatları yüzünden mandıraların üretim maliyetlerinde yaşanan hızlı artıştan dolayı aylardır süt kıtlığıyla karşı karşıya.Tunus'ta birçok mandıranın bu nedenle üretimi azaltması tüm ülkede süt üretiminde sert düşüşe neden oldu.

Tunus, uluslararası piyasada artan yem fiyatları yüzünden mandıraların üretim maliyetlerinde yaşanan hızlı artıştan dolayı aylardır süt kıtlığıyla karşı karşıya.

Tunus'ta birçok mandıranın bu nedenle üretimi azaltması tüm ülkede süt üretiminde sert düşüşe neden oldu.

Panikle yapılan satın alımları önlemek amacıyla birçok mağaza süt alımlarına kısıtlama getirdi. Her müşteri tek seferde sadece iki kutu süt alabiliyor.

Tunuslular, hükümetin süt arzı sorununu en kısa sürede çözmek için adımlar atmasını bekliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tunus'tan bildiriyor. (XHTV)