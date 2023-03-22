Artan Karayolu Taşımacılığı Hizmeti Asean Ülkeleri ile Çin'in Batısı Arasındaki Taşımacılığı Kolaylaştırıyor

CHONGQİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'de Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridorunda sınır ötesi karayolları yoluyla yapılan yük taşımacılığı hacmi, kamyon sayılarının artmasıyla yılın ilk iki ayında artış gösterdi.

CHONGQİNG, 22 Mart (Xinhua) -- Çin'de Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridorunda sınır ötesi karayolları yoluyla yapılan yük taşımacılığı hacmi, kamyon sayılarının artmasıyla yılın ilk iki ayında artış gösterdi.

Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nin karayolu lojistik üssüne göre, toplam 903 kamyon seferi, Ocak'ta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 502 ve Şubat'ta ise yüzde 625 artışla yılın ilk iki ayında yaklaşık 683 milyon yuan (99,2 milyon ABD doları) değerinde mal taşıdı.

Nisan 2016'da başlatılan sınır ötesi karayolu taşımacılığı hizmeti, malların güvenli ve zamanında ulaştırılmasını sağlayarak Çin'in batısı ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) üye ülkeler arasındaki ticareti daha da yaygınlaştırdı.

Chongqing'den yola çıkıp, Yunnan eyaletindeki Mohan sınır kapısından geçen bir kamyonun yaklaşık 2800 kilometre yol kat ederek Laos'un başkenti Vientiane kentine varması dört gün sürüyor.

Sınır ötesi karayolu taşımacılık hizmetleri öncesinde ise bir kargonun su yolu taşımacılığıyla ASEAN ülkelerine ulaşması yaklaşık bir ay sürüyordu.

Çin'de dışa açılım politikası çerçevesinde hızla ilerleyen ve denize kıyısı olmayan bir kent olan Chongqing'in dış ticareti, 2021'e oranla yüzde 2 artışla 2022'de 815,84 milyar yuan ile rekor seviyeye ulaştı.