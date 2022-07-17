Artan Gıda Fiyatları Yüzünden Yetersiz Beslenen Yemenli Çocuklar Açlıkla Burun Buruna - Haberler

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Artan Gıda Fiyatları Yüzünden Yetersiz Beslenen Yemenli Çocuklar Açlıkla Burun Buruna

Xinhua - Güncel
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Artan Gıda Fiyatları Yüzünden Yetersiz Beslenen Yemenli Çocuklar Açlıkla Burun Buruna

SANA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de açlık hala çözüm bekleyen en acil sorun.

SANA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı Yemen'de açlık hala çözüm bekleyen en acil sorun. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölge direktörü Hossam Elsharkawi, Ukrayna- Rusya krizi yüzünden artan hububat fiyatlarının savaşın büyük hasarlara yol açtığı Arap ülkesi Yemen'de daha fazla açlığa neden olduğu uyarısında bulundu. Elsharkawi, "Yemen'deki mevcut durum, kriz öncesine göre yüz kat daha kötü" dedi.

Yemen'in başkenti Sana'da bulunan bir hastanenin yetersiz beslenme tedavi bölümünde, yatağında tedavi için doktor bekleyen yetersiz beslenmiş bir kız çocuğu, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'in başkenti Sana'da bulunan bir hastanenin yetersiz beslenme tedavi bölümünde, yatağında tedavi için doktor bekleyen yetersiz beslenmiş bir kız çocuğu, 16 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'in başkenti Sana'da bir pazarda hububat satın alan Yemenliler, 27 Şubat 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Yemen'in başkenti Sana'da bulunan bir gecekondunun kapısından dışarı bakan bir çocuk, 20 Nisan 2020. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Birleşmiş Milletler Rusya Yemen Güncel Haberler

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