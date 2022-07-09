Art arda 2 gün evine giren hırsızın adresini bulup polise yakalattı

ANTALYA'da müzisyenlik ve inşaat işleri yapan Hüseyin Aktaş (40), art arda iki gün evine girip, 400 bin lira tutarında eşya çalan M.İ.'nin evini bularak polise yakalattı. M.İ.'nin, hırsızlık için girdiği evin dışındaki kameraları kırdığı anlar ise görüntülere yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Şehitler Caddesi 1786 Sokak'ta 4 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında Hüseyin Aktaş'a ait eve kapıyı zorlayıp giren M.İ., takım elbiseler, ayakkabılar, bakır kablolar, tablet, müzik sistemleri ve antika plakları çalıp kaçtı. Bir gün sonra saat 19.00 sıralarında yeniden aynı adrese gelen M.İ., bina dışındaki güvenlik kameralarını kırdıktan sonra temizlik görevlisi için evin önündeki duvarın boşluğuna bırakılan anahtarla eve girdi. 20 spot lamba, 1 müzik seti ile 1 mavi masanın yanı sıra, evin önündeki süs havuzunu çalan M.İ. kaçtı.

M.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.