Arsuz'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı. S.Ş. idaresindeki araçta yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

S.Ş. idaresindeki 31 AGK 27 plakalı otomobil, Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.Y.U. ve A.G. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü S.Ş'nin 0.58 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
