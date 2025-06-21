Arsuz'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Tutuklama

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 Haziran'da komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan ve G.D. ile O.B.Ö'nün yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen G.D. ve O.B.Ö. ile kavgaya karıştıkları iddiasıyla M.H.Ç, E.O.M. ve İ.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve O.B.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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