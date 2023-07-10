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Arsuz'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Arsuz'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan E.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. (21) idaresindeki 31 GG 083 plakalı motosiklet, Karaağaç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 34 GJ 6892 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan E.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

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